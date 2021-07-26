Виноградова не смогла завоевать медаль в ските на ОИ в Токио

Победой Эмбер Инглиш из США завершился финальный турнир по стендовой стрельбе в дисциплине скит на Олимпиаде в Токио.

В финале американка набрала 56 очков, установив новый олимпийский рекорд. Совсем немного не хватило до победы Диане Бакози из Италии. С результатом 55 очков она стала второй.

Бронзовая медаль досталась китаянке Вэй Мэн - 46 очков.

В финале выступала россиянка Наталья Виноградова. Но она по итогам выступления стала лишь шестой.