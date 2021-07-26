26.07.2021 11:24
Рубрика: Спорт
Южнокорейские лучники завоевали "золото" Олимпиады в командном турнире
Фото: YONHAP/EPA
Мужская сборная Южной Кореи завоевала "золото" Олимпиады в Токио в командном турнире по стрельбе из лука.
Корейская команда подтвердила свой статус главного фаворита турнира. В решающем поединке со счетом 6:0 была повержена сборная Тайваня, ставшая серебряным призером.
Корейцы защитили титул, завоеванный в Рио в 2016-м году.
Куда более упорно проходил матч за бронзу, в котором встречались команды Японии и Нидерландов. В напряженной борьбе хозяева Олимпиады добились победы со счетом 5:4.
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