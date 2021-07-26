Южнокорейские лучники завоевали "золото" Олимпиады в командном турнире

Мужская сборная Южной Кореи завоевала "золото" Олимпиады в Токио в командном турнире по стрельбе из лука.

Корейская команда подтвердила свой статус главного фаворита турнира. В решающем поединке со счетом 6:0 была повержена сборная Тайваня, ставшая серебряным призером.

Корейцы защитили титул, завоеванный в Рио в 2016-м году.

Куда более упорно проходил матч за бронзу, в котором встречались команды Японии и Нидерландов. В напряженной борьбе хозяева Олимпиады добились победы со счетом 5:4.