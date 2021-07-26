Российские лучницы выиграли командное "серебро"
- "Серебро" - это наша победа. Мы сделали все, чтобы ее получить, - сказала Елена Осипова. - Пусть это моя первая Олимпиада. Но я очень даже могла представить, что поднимусь на пьедестал.
На одной эмоциональной волне с подругой по команде и Светлана Гомбоева:
- Я считаю, что мы с девочками очень хорошо отработали в команде. У нас этот сезон выдался продуктивным. Выиграли чемпионат Европы. Олимпиада - очередной этап. Впереди чемпионат мира, финал Кубка мира. Но мы так рады, что смогли завоевать "серебро" Игр.
Реакция Гомбоевой понятна. Она может выдохнуть после ЧП, которое случилось еще во время выступления в квалификации личного турнира. Света тогда получила солнечный удар и потеряла сознание.
- Я так накрутила себя, что девочек подведу. А потом пришла к тренеру, и он нашел нужные слова: "Свет, это была перезагрузка. А дальше все будет потрясающе!", - отметила спортсменка. - Перед Олимпиадой я прочитала фразу: "Если ты о чем-то можешь мечтать, то ты можешь это получить". И вот, олимпийская медаль у меня в руках.
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