Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
4:30
Плавание
Финалы
5:00
Волейбол
Россия - США (мужчины)
8:00
Баскетбол 3x3
Румыния - Россия (женщины) / Япония - Россия (мужчины)
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки, вышка 10 м, финал
9:30
Водное поло
Россия - Венгрия (женщины)
Идет  день олимпиады
25.07.2021 19:35
Рубрика: Спорт

Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива

Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская тхэквондистка Татьяна Минина, которая завоевала "серебро" на Олимпиаде в весовой категории до 57 килограммов, сумела порадоваться медали, несмотря на упущенные шансы в финале против американки Анастасии Золотич.

Фото: REUTERS
Тхэквондо на Олимпиаде в Токио

"Я настраивалась на победу, поэтому сначала немного расстроилась из-за поражения. Но на церемонии награждения, когда мне вручили медаль, когда держала ее в руках, поняла, что счастлива, - отметила Минина. - Если бы мне до Олимпиады сказали, что у меня будет "серебро", я бы ответила: Супер, беру. Ведь этой медали могло и не быть. Так что это "серебро" сродни "золоту".

Татьяну уже поздравили мама, муж, друзья.

"Я так давно не была дома из-за тренировок и подготовки к Играм, - спортсменка призналась, что соскучилась по близким. - Через четыре дня смогу увидеть всех и показать им свою награду".

Новости чемпионата
Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады 16:43
Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3 16:38
Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио 16:03
Французский шпажист Каннон стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 15:48
Тхэквондистка Минина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио 15:54

Тхэквондистка Минина завоевала "серебро" Олимпиады в Токио 15:54

Российская тхэквондистка Татьяна Минина уступила американке Анастасии Золотич в финале олимпийского турнира в категории до 57 кг и выиграла серебряную награду. Бронзовые медали завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн

Рапиристка Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады 15:10

Рапиристка Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады 15:10

Россиянка Инна Дериглазова завоевала серебро олимпийского турнира по фехтованию на рапирах. В финале она в драматичной схватке уступила американке Ли Кифер - 13:15

Рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпийских игр 14:13

Рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпийских игр 14:13

Российская рапиристка Лариса Коробейникова стала бронзовым призером олимпийского турнира по фехтованию. В матче за третье место Коробейникова в упорной борьбе одолела представительницу Италии Аличе Вольпи

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио 11:03

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио 11:03

Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях. В финале россиянки встречались с командой Кореи и уступили, оказав достойное сопротивление