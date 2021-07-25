Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива

Российская тхэквондистка Татьяна Минина, которая завоевала "серебро" на Олимпиаде в весовой категории до 57 килограммов, сумела порадоваться медали, несмотря на упущенные шансы в финале против американки Анастасии Золотич.

"Я настраивалась на победу, поэтому сначала немного расстроилась из-за поражения. Но на церемонии награждения, когда мне вручили медаль, когда держала ее в руках, поняла, что счастлива, - отметила Минина. - Если бы мне до Олимпиады сказали, что у меня будет "серебро", я бы ответила: Супер, беру. Ведь этой медали могло и не быть. Так что это "серебро" сродни "золоту".

Татьяну уже поздравили мама, муж, друзья.

"Я так давно не была дома из-за тренировок и подготовки к Играм, - спортсменка призналась, что соскучилась по близким. - Через четыре дня смогу увидеть всех и показать им свою награду".