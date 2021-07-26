26.07.2021 11:09
Рубрика: Спорт
Российские ватерполистки сыграли вничью с венгерками на Олимпиаде
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Женская сборная России по водному поло разошлась миром с командой Венгрии во втором туре группового этапа на Олимпийских играх в Токио.
Встреча группы B завершилась со счетом 10:10 (1:2, 3:5, 3:1, 3:2). Самой результативной в составе россиянок стала Екатерина Прокофьева, забросившая четыре мяча.
Сборная России набрала 3 очка и пока находится в зоне выхода в плей-офф. Следующий матч она проведет 30 июля против команды США.
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