Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом по стендовой стрельбе в ските

Американский спортсмен Винсент Хэнкок выиграл золотую медаль в стендовой стрельбе в ските на Олимпиаде в Токио. Результат, показанный стрелком, - 59 очков. Это новый олимпийский рекорд.

Вторым стал датчанин Йеспер Хансен (55 очков). На третьей строчке - Абдулла Аль-Рашиди из Кувейта.

Российские стрелки в данной дисциплине участия не принимали.

Отметим, что ранее в аналогичных соревнованиях у женщин также победила представительница США Эмбер Инглиш.