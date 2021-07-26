26.07.2021 11:19
Рубрика: Спорт
Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом по стендовой стрельбе в ските
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Американский спортсмен Винсент Хэнкок выиграл золотую медаль в стендовой стрельбе в ските на Олимпиаде в Токио. Результат, показанный стрелком, - 59 очков. Это новый олимпийский рекорд.
Вторым стал датчанин Йеспер Хансен (55 очков). На третьей строчке - Абдулла Аль-Рашиди из Кувейта.
Российские стрелки в данной дисциплине участия не принимали.
Отметим, что ранее в аналогичных соревнованиях у женщин также победила представительница США Эмбер Инглиш.
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