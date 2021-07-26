Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал парного олимпийского турнира

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в следующий раунд соревнований олимпийского турнира в парном разряде. В матче второго круга наши соотечественницы оказались сильнее голландок Кики Бертенс и Деми Схюрс.

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 10:7 в пользу российской пары.

Таким образом Кудерметова и Веснина сыграют в четвертьфинале Олимпиады. Их соперницами будет украинский дуэт Людмила и Надежда Киченок.