26.07.2021 10:34
Рубрика: Спорт
Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал парного олимпийского турнира
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в следующий раунд соревнований олимпийского турнира в парном разряде. В матче второго круга наши соотечественницы оказались сильнее голландок Кики Бертенс и Деми Схюрс.
Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 10:7 в пользу российской пары.
Таким образом Кудерметова и Веснина сыграют в четвертьфинале Олимпиады. Их соперницами будет украинский дуэт Людмила и Надежда Киченок.
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