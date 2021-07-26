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26.07.2021 10:07
Рубрика: Спорт

Волейболист Волков отметил подготовку россиян к игре с американцами на ОИ

Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков прокомментировал победу нашей команды над США со счетом 3-1 (25:23, 27:23, 21:25, 25:23).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Дмитрий, прокомментируйте ход игры. Вели по сетам 2-0, потом один сет проиграли…

Дмитрий Волков: Третий сет мы сами провалили, плохо подавали. Американцы, наоборот, хорошо. Выбивали нас с приема, цепляли на высоких мячах. Четвертый сет тоже плохо начали, но сумели догнать. Нашли в себе резервы, чтобы закончить это дело.

Откуда нашлись эти резервы?

Дмитрий Волков: Был счет 13:10 в четвертом сете не в нашу пользу. Мы ошиблись в четырех подачах. И это только в четвертом сете. О чем тут говорить. Нашли свою подачу, и полегче стало.

Откуда психологическая устойчивость в концовках?

Дмитрий Волков: Не знаю, очень много готовились. Именно к этой игре готовились, ждали, что игра будет такой.

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