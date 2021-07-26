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26.07.2021 04:00
Рубрика: Спорт

Андрей Рублев: Надо чуть отдохнуть и проанализировать случившееся

На Олимпийских играх в Токио прошли первые матчи теннисного турнира, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В четырех из них россияне продолжают борьбу за золото.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Столичный выпуск № 166(8517)
Буквально за сутки наш теннисист Андрей Рублев выбыл из борьбы за награды как в парном разряде, так и в одиночных соревнованиях. Фото: AP Буквально за сутки наш теннисист Андрей Рублев выбыл из борьбы за награды как в парном разряде, так и в одиночных соревнованиях. Фото: AP
Буквально за сутки наш теннисист Андрей Рублев выбыл из борьбы за награды как в парном разряде, так и в одиночных соревнованиях. Фото: AP

Главным разочарованием среди наших спортсменов стал Андрей Рублев. Казалось, он набрал отличную форму в этом сезоне, поднялся на седьмое место в рейтинге, обыгрывает топов. Но в Токио у Рублева сразу не заладилось: буквально за сутки россиянин сначала вылетел из парного разряда с Кареном Хачановым, а затем вылетел в первом же круге в одиночке, уступив в двух партиях Кэю Нисикори (3:6, 4:6).

После поражения Рублев пообщался с журналистами, признавшись по ходу разговора, что он раздумывает о выступлении в миксте и не обращает внимания на оскорбления в социальных сетях, которых в последнее время становится все больше и больше.

Андрей, в чем причина поражения? Может, в жаре?

Андрей Рублев: Не сказал бы. Как-то у меня все не так складывалось: чуть-чуть там не хватило, чуть-чуть тут. Плюс соперник был очень хорош, в важные моменты не допускал осечек. Вот и все.

Не ожидали такой игры от Нисикори?

Андрей Рублев: Всегда считал Кэя сильным теннисистом, но я думал, что ответить и навязать ему свою игру. Настроение сейчас, если честно, паршивое. Надо чуть отдохнуть и проанализировать случившееся.

Андрей Рублев: У меня настроение сейчас, если честно, паршивое. Надо бы чуть отдохнуть и проанализировать все случившееся в Токио

Вы вылетели как с одиночного, так и с парного турниров. Есть желание попробовать себя в миксте?

Андрей Рублев: Пока не могу сказать, но если вдруг буду играть, выложусь по полной и попробую реабилитироваться.

Как относитесь к критике? Она ведь неизбежна после таких поражений.

Андрей Рублев: Критика от специалистов - это одно, но вот в соцсетях мне постоянно пишут гадости. Ну там, "чтобы вся твоя семья сдохла" или вроде того. Думаю, я и сейчас получил под 50 таких сообщений. Не отвечаю никому и даже не блокирую. Да и вообще, хотелось бы поблагодарить тех, кто поддерживает. Это очень важно, особенно когда нет зрителей.

Фото: Reuters
Теннисистам в Токио придется побороться с изнуряющей жарой

Если говорить об остальных наших неудачах, то достаточно неожиданно вылетели из парного разряда Даниил Медведев с Асланом Карацевым. Россияне проиграли в двух сетах словакам Филипу Полашеку и Лукашу Клейну - 5:7, 4:6. Медведев был настолько расстроен этим поражением, что счел нужным извиниться не только перед Карацевым, но и всей страной.

- Никаких проблем с настроем не было. Мы хорошо работали на тренировках, сыграли с Аланом два парных матча. Вынужден признать, что словаки выглядели круто. Очень недоволен собой в концовке встречи. Чувствую большую вину перед партнером и страной. Но это теннис, так бывает, - отметил Даниил.

При этом Медведев, Карацев и Карен Хачанов продолжают выступление в одиночном турнире. Уже сегодня Даниил поборется за выход в следующий круг с Сумитом Нагалом (Индия), а Карацев встретится с французом Жереми Шарди. В свою очередь Хачанов завтра сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом. В первом круге Карен не без труда, но все же одолел в трех сетах японца Есихито Нисиоки - 3:6, 6:1, 6:2.

Что касается женщин, то в понедельник у них будет обширная программа. В одиночных соревнованиях сыграют Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина против Нади Подороски (Аргентина), Анны-Лены Фридзам (Германия) и Камилы Джорджи (Италия) соответственно, а в парном разряде Веснина с Вероникой Кудерметовой встретятся с дуэтом из Нидерландов Деми Схурс/Кики Бертенс.

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