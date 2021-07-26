Рапирист Владислав Мыльников стартовал с победы на ОИ-2020 в Токио

Владислав Мыльников одержал победу в первом поединке олимпийского турнира по фехтованию на рапирах. Россиянин в 1/32 финала нанес поражение алжирцу Салиму Херуи со счетом 15:6.

Следующим соперником Мыльникова на Олимпийских играх в Токио будет представитель США Герек Мейнхардт, пишет РИА Новости.

Напомним, в воскресенье российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова в течение часа с небольшим принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно.