Рапирист Владислав Мыльников стартовал с победы на ОИ-2020 в Токио
Владислав Мыльников одержал победу в первом поединке олимпийского турнира по фехтованию на рапирах. Россиянин в 1/32 финала нанес поражение алжирцу Салиму Херуи со счетом 15:6.
Следующим соперником Мыльникова на Олимпийских играх в Токио будет представитель США Герек Мейнхардт, пишет РИА Новости.
Напомним, в воскресенье российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова в течение часа с небольшим принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно.
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50
Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио
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На Олимпийских играх в Токио стартовал теннисный турнир, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В трех из них российская сборная может завоевать "золото". О том, как играется под палящим солнцем, после матча рассказал Даниил Медведев
Первое "золото" и первая медаль - у стрелков Бацарашкиной и Галашиной 25.07.2021
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