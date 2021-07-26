Норвежец Блумменфельт завоевал золото в триатлоне на Играх в Токио
Норвежец Кристиан Блумменфельт выиграл золотую медаль в триатлоне на Олимпийских играх в Токио. Его время - 1 час 45 минут 4 секунды. Медаль Блумменфельта стала первой для Норвегии на ОИ-2020, пишет РИА Новости.
Вторым финишировал британец Алекс Йи, он отстал на 11 секунд. Третьим стал новозеландец Хейден Уайлд (+20 секунд).
Россиянин Дмитрий Полянский занял 32-е место, а Игорь Полянский стал 43-м.
Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км.
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