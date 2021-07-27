Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Сару Соррибес Тормо и вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио в одиночном разряде.
Россиянка, которая была посеяна на турнире под 13-м номером, не испытала особого сопротивления со стороны своей оппонентки. Матч завершился со счетом 6:1, 6:3.
В следующем раунде соревнований Павлюченкова, которая осталась единственной россиянкой в женской части соревнований, сыграет с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Барбора Крейчикова (Чехия).
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