Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Сару Соррибес Тормо и вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио в одиночном разряде.

Россиянка, которая была посеяна на турнире под 13-м номером, не испытала особого сопротивления со стороны своей оппонентки. Матч завершился со счетом 6:1, 6:3.

В следующем раунде соревнований Павлюченкова, которая осталась единственной россиянкой в женской части соревнований, сыграет с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Барбора Крейчикова (Чехия).