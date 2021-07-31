Красильников и Стояновский вышли в плей-офф Олимпиады в пляжном волейболе
Российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышел в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу.
В субботу перед действующими чемпионами мира из России стояла задача обыграть пару из Чехии Ондржей Перушич / Давид Швейнер для того, чтобы пройти в следующий раунд соревнований.
В первой партии россияне дрогнули в концовке, проиграв 19:21. Теперь Красильникову и Стояновскому отступать было уже некуда. И они показали ту игру, которая принесла им успех на чемпионате мира.
Как итог - победа - 21:13 и 15:8. Российский дуэт продолжает борьбу за медали.
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