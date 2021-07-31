Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
10:00
Пляжный волейбол
Красильников/Стояновский (Россия) - Швейнер/Перушич (Чехия)
10:00
Стрельба
Женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений
11:00
Дзюдо
Микст, командный турнир
12:30
Фехтование
Женщины, сабля, команды - финал
Идет  день олимпиады
31.07.2021 11:24
Рубрика: Спорт

Красильников и Стояновский вышли в плей-офф Олимпиады в пляжном волейболе

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышел в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений

В субботу перед действующими чемпионами мира из России стояла задача обыграть пару из Чехии Ондржей Перушич / Давид Швейнер для того, чтобы пройти в следующий раунд соревнований.

В первой партии россияне дрогнули в концовке, проиграв 19:21. Теперь Красильникову и Стояновскому отступать было уже некуда. И они показали ту игру, которая принесла им успех на чемпионате мира.

Как итог - победа - 21:13 и 15:8. Российский дуэт продолжает борьбу за медали.

Новости чемпионата
Веснина и Кудерметова невероятным образом упустили бронзу в парном разряде на ОИ 11:32
На Олимпиаде в Токио разыграны медали в парусном спорте в классе "RS:X" 10:41
Белорус Литвинович победил в прыжках на батуте на ОИ-2020 09:56
Российские дзюдоисты сразятся за бронзовые награды на Олимпийских играх 09:19
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55

Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55

Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом

Российские саблистки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде 08:27

Российские саблистки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде 08:27

Женская сборная России сыграет в финале олимпийского командного турнира по фехтованию на саблях против команды Франции. В полуфинале наши саблистки разгромили Южную Корею со счетом 45:26

Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады 07:02

Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады 07:02

Женская сборная России по волейболу гарантировала себе участие в матчах плей-офф на Олимпиаде. В четвертом матче группового раунда наши девушки встречались с командой США. Россиянки одержали уверенную победу

Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021

Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос