Красильников и Стояновский вышли в плей-офф Олимпиады в пляжном волейболе

Российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышел в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу.

В субботу перед действующими чемпионами мира из России стояла задача обыграть пару из Чехии Ондржей Перушич / Давид Швейнер для того, чтобы пройти в следующий раунд соревнований.

В первой партии россияне дрогнули в концовке, проиграв 19:21. Теперь Красильникову и Стояновскому отступать было уже некуда. И они показали ту игру, которая принесла им успех на чемпионате мира.

Как итог - победа - 21:13 и 15:8. Российский дуэт продолжает борьбу за медали.