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Идет  день олимпиады
04.08.2021 22:30
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки уверенно обыграли Черногорию и вышли в полуфинал

Женская сборная России по гандболу победила со счетом 32:26 Черногорию в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Наши гандболистки в ранге олимпийских чемпионок Рио продолжают борьбу за награды в Токио. Фото: gettyimages Наши гандболистки в ранге олимпийских чемпионок Рио продолжают борьбу за награды в Токио. Фото: gettyimages
Наши гандболистки в ранге олимпийских чемпионок Рио продолжают борьбу за награды в Токио. Фото: gettyimages

После первых двух матчей в японской столице возникли опасения, что россиянки могут не выйти в плей-офф. Нервная ничья с бразильянками, крупное поражение от шведов - вряд ли такие результаты настраивали на оптимистичный лад.

Фото: AP
Российские синхронистки завоевали еще одно золото на Олимпиаде в Токио

Впрочем, после неудачного старта девушки прибавили. А матч с Черногорией и вовсе стал, пожалуй, одним из лучших на турнире. Блистали все: Полина Кузнецова, Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, Ксения Макеева. И все же лучшей была Анна Вяхирева, забившая восемь мячей. "Хороша Аня, хороша!" - подбадривал с трибун Вяхиреву бывший главный тренер российской сборной Евгений Трефилов, аплодируя нашей гандболистке.

- Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в игре, не давали себе развалиться. Результатом, разумеется, тоже очень довольна. Знали, что Черногория отличается характером, волей к победе. Еще они драчуньи, так что мы старались не уступить в жесткости. Как говорится, баш на баш, - прокомментировала итоги встречи Вяхирева.

Матч действительно получился боевым, даже несмотря на громадное преимущество россиянок. Только в первом тайме было десять удалений, девушки бились, порой совсем на грани. Ту же Вяхиреву несколько раз очень грубо встречали соперницы, но она вставала и продолжала играть. Забивать.

- Ни к кому сегодня претензий нет. Тренерский штаб и игроки отработали блестяще. Очень переживаю за Аню Вяхиреву. Ее бьют, ломают, но она умница. На мой взгляд, сейчас Вяхирева - лучшая гандболистка Олимпиады. Можно было, наверное, силы поберечь, но это же наши девушки (смеется). Они в атаку играют, бегут, забивают, заколачивают гвозди, - отметил в интервью пресс-службе ОКР глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Лучшим игроком матча стала Анна Вяхирева, которую весь матч фолили, провоцировали, а она забивала и забивала

Такая уверенная победа в четвертьфинале не может не радовать, особенно перед ключевыми поединками турнира. К слову, в полуфинале россиянок может ждать одна из лучших сборных мира Норвегия. Представительницы Скандинавии выиграли Олимпиады в Пекине и Лондоне, постоянно попадают в число призеров на чемпионатах мира, победили в последнем розыгрыше первенства Европы.

Фото: EPA
Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира

К слову, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пять лет назад оппонентками России по полуфиналу были как раз норвежки. Матч закончился победой наших девушек с минимальным преимуществом - 38:37.

В Токио норвежки очень хороши: они выиграли во всех встречах, в трех из пяти матчей группового этапа с разницей в 12 мячей, а четвертый - в девять. Наверняка они захотят отомстить за поражение пятилетней давности в Бразилии, но и россиянки, как показывают последние игры, готовы повторить результат в Рио и защитить титул.

- Норвегии еще нужно выйти в полуфинал. В любом случае там играют люди, а не роботы. Те же черногорки победили норвежек в олимпийской квалификации. Железный гвоздь и тот гнется. Что касается сегодняшней встречи, то Черногория - скоростная команда с бьющим игроком. Они чем-то напоминают испанок. Нам потребовалось время, чтобы приспособиться к их действиям и нейтрализовать главного бомбардира. Кроме того, было много удалений. Из-за этого в концовке первого тайма соперницы сумели сократить отставание в счете до двух мячей. Но девушки добились своего, молодцы, - заявил главный тренер сборной Алексей Алексеев.

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