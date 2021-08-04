Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира
Не будет преувеличением сказать, что у Угуева отличные шансы завоевать "золото" в дебютной для себя Олимпиаде. Его главным соперником считался Сулейман Атли. Все эксперты прогнозировали именно такой финал - Угуев против Атли. Но турок достаточно неожиданно проиграл Атринагарчи, которого россиянин одолел без видимых проблем.
Добавить уверенности к настрою Угуева перед решающей схваткой может и то, что накануне в родном для спортсмена Хасавюрте появились билборды в его поддержку. Изображение атлета размещено также на информационных экранах, установленных на центральных улицах города. Короче говоря, все ждут от Заура победы.
В финал в категории до 86 кг мог выйти россиянин Артур Найфонов, но он уступил в полуфинале Хассану Язданичарати из Ирана - 1:7. Тем не менее у Найфонова есть шанс уехать из Токио с бронзовой медалью, что, безусловно, можно считать успехом. В то же время Любовь Овчарова не смогла стать третьей, уступив Тайбе Юсейн из Болгарии - 0:10 (весовая категория до 62 кг).
К сожалению, не сумел завоевать "бронзу" борец греко-римского стиля (в весовой категории до 67 кг) Артем Сурков, уступивший в матче за третье место Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта.
Если говорить в целом о выступлении наших борцов греко-римского стиля в Токио, то общий тон критический: мол, ребята не оправдали надежд и если бы не "золото" Мусы Евлоева, было бы совсем тоскливо.
Однако не стоит забывать, что из-за пандемии коронавируса соревновательной практики у спортсменов было не так много, как в прежние годы.
У борцов происходит смена поколений, и нынешняя Олимпиада была неким перевалочным пунктом, вслед за которым результаты должны стать куда лучше.
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