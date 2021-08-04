Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
07:00
Волейбол
1/4 финала: Бразилия - Россия (мужчины)
09:15
Бокс. До 75 кг.
Полуфинал. Мужчины
09:30
Водное поло
1/4 финала: Россия - США (женщины)
Идет  день олимпиады
04.08.2021 22:10
Рубрика: Спорт

Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира

Российский борец Заур Угуев пробился в финал Олимпийских игр в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинале он победил иранца Резу Атринагарчи со счетом 8:3. За медаль высшей пробы Заур поборется с представителем Индии Кумаром Рави.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
5 августа россиянин Заур Угуев сразится за победу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Фото: EPA 5 августа россиянин Заур Угуев сразится за победу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Фото: EPA
5 августа россиянин Заур Угуев сразится за победу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Фото: EPA

Не будет преувеличением сказать, что у Угуева отличные шансы завоевать "золото" в дебютной для себя Олимпиаде. Его главным соперником считался Сулейман Атли. Все эксперты прогнозировали именно такой финал - Угуев против Атли. Но турок достаточно неожиданно проиграл Атринагарчи, которого россиянин одолел без видимых проблем.

Добавить уверенности к настрою Угуева перед решающей схваткой может и то, что накануне в родном для спортсмена Хасавюрте появились билборды в его поддержку. Изображение атлета размещено также на информационных экранах, установленных на центральных улицах города. Короче говоря, все ждут от Заура победы.

На малой Родине Угуева в Хасавюрте появились билборды в его поддержку

В финал в категории до 86 кг мог выйти россиянин Артур Найфонов, но он уступил в полуфинале Хассану Язданичарати из Ирана - 1:7. Тем не менее у Найфонова есть шанс уехать из Токио с бронзовой медалью, что, безусловно, можно считать успехом. В то же время Любовь Овчарова не смогла стать третьей, уступив Тайбе Юсейн из Болгарии - 0:10 (весовая категория до 62 кг).

К сожалению, не сумел завоевать "бронзу" борец греко-римского стиля (в весовой категории до 67 кг) Артем Сурков, уступивший в матче за третье место Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта.

Если говорить в целом о выступлении наших борцов греко-римского стиля в Токио, то общий тон критический: мол, ребята не оправдали надежд и если бы не "золото" Мусы Евлоева, было бы совсем тоскливо.

Однако не стоит забывать, что из-за пандемии коронавируса соревновательной практики у спортсменов было не так много, как в прежние годы.

У борцов происходит смена поколений, и нынешняя Олимпиада была неким перевалочным пунктом, вслед за которым результаты должны стать куда лучше.

Российские спортсмены завоевали одну медаль в очередной день Олимпиады
Новости чемпионата
Палец заклинило: почему диджей перепутал музыку наших синхронисток 19:14
Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде 16:52
Грузинский штангист Талахадзе выиграл золото, установив мировой рекорд 16:28
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады 16:13
Метатель молота Пронкин стал восьмым на Играх 15:59
Российские синхронистки завоевали еще одно золото на Олимпиаде в Токио 21:50

Российские синхронистки завоевали еще одно золото на Олимпиаде в Токио 21:50

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали высшую награду в соревновании дуэтов по синхронному плаванию. Причем Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории. Она - шестикратная олимпийская чемпионка

Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады 18:00

Российские волейболистки уступили Бразилии в четвертьфинале Олимпиады 18:00

Женская сборная России по волейболу в третий раз подряд осталась без медалей на олимпийском турнире. На этот раз наши девушки оступились в 1/4 финала. В мачте с Бразилией россиянки выиграли первый сет, но затем проиграли три партии подряд

Светлана Ромашина: Это выстраданное золото, самая тяжелая медаль 16:37

Светлана Ромашина: Это выстраданное золото, самая тяжелая медаль 16:37

Россиянка Светлана Ромашина, ставшая первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании, рассказала, почему плакала на пьедестале в Токио. "Просто эта медаль далась нелегко. Поэтому сейчас хочется плакать гораздо сильнее", - сказала спортсменка

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото Олимпиады 14:45

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото Олимпиады 14:45

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования по синхронному плаванию в дуэтах на Играх в Токио. Ромашина стала первой шестикратной олимпийской чемпионкой в этом виде спорта