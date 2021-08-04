Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира

5 августа россиянин Заур Угуев сразится за победу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Фото: EPA

Не будет преувеличением сказать, что у Угуева отличные шансы завоевать "золото" в дебютной для себя Олимпиаде. Его главным соперником считался Сулейман Атли. Все эксперты прогнозировали именно такой финал - Угуев против Атли. Но турок достаточно неожиданно проиграл Атринагарчи, которого россиянин одолел без видимых проблем.

Добавить уверенности к настрою Угуева перед решающей схваткой может и то, что накануне в родном для спортсмена Хасавюрте появились билборды в его поддержку. Изображение атлета размещено также на информационных экранах, установленных на центральных улицах города. Короче говоря, все ждут от Заура победы.

На малой Родине Угуева в Хасавюрте появились билборды в его поддержку

В финал в категории до 86 кг мог выйти россиянин Артур Найфонов, но он уступил в полуфинале Хассану Язданичарати из Ирана - 1:7. Тем не менее у Найфонова есть шанс уехать из Токио с бронзовой медалью, что, безусловно, можно считать успехом. В то же время Любовь Овчарова не смогла стать третьей, уступив Тайбе Юсейн из Болгарии - 0:10 (весовая категория до 62 кг).

К сожалению, не сумел завоевать "бронзу" борец греко-римского стиля (в весовой категории до 67 кг) Артем Сурков, уступивший в матче за третье место Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта.

Если говорить в целом о выступлении наших борцов греко-римского стиля в Токио, то общий тон критический: мол, ребята не оправдали надежд и если бы не "золото" Мусы Евлоева, было бы совсем тоскливо.

Однако не стоит забывать, что из-за пандемии коронавируса соревновательной практики у спортсменов было не так много, как в прежние годы.

У борцов происходит смена поколений, и нынешняя Олимпиада была неким перевалочным пунктом, вслед за которым результаты должны стать куда лучше.