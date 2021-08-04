На Играх в Токио побит еще один рекорд в беге

На дорожке олимпийского стадиона за золотую медаль бились две представительницы США: чемпионка Рио-2016 Далила Мухаммад, которая приехала в Токио защищать титул, и Маклафлин. В 2016 году 17-летняя Сидни была самой юной участницей американской сборной. Но перешагнув очередной барьер в виде юниорского возраста, на каждом новом старте всеми силами давала понять, что рано или поздно более опытную соперницу свергнет. На чемпионате мира в Дохе в 2019 году она все еще была второй. А Мухаммад фотографировалась у табло с рекордом мира - 52,16. Рокировка произошла на отборочных соревнованиях перед Токио. Маклафлин пробежала 400 м с барьерами за 51,90. На Играх она, напомним, улучшила свой результат почти на полсекунды - 51,46. Мухаммад чуть промедлила - 51,58. Замкнула тройку призеров Фемке Бол из Нидерландов (52,03).

- Все меня спрашивают об эмоциях от "серебра" - радость это или разочарование. Но я вообще не ставлю так вопрос, - Далила Мухаммад не хотела, чтобы соперниц сталкивали лбами. - Я провела потрясающий сезон и закончила его с личным рекордом - 51,58. Вы только подумайте, что все три медалистки пробежали так, что на любой другой Олимпиаде каждая из них могла получить "золото". То же самое было в мужском забеге. И тогда, и сейчас творилась история. Горжусь, что тоже внесла свой вклад. Но больше всего я горжусь своей подругой по команде. До десятого барьера верила, что могу повторить судьбу норвежца. Но это сделала Сидни. Так что я счастлива.

В беге только девушки?

Пока в одних забегах царит здоровая конкуренция, в других - некоторые успехи вызывают сомнения и неоднозначную реакцию. На фоне результатов на 200-метровке у женщин все снова вспомнили громкую и скандальную историю Кастер Семени. После того как слишком уж мужеподобная южноафриканка выиграла два "золота" Игр и три "золота" чемпионатов мира на дистанции 800 м, эксперты все-таки решили выяснить, в чем причина ее успеха. Кое-какие интимные подробности опустим, но главный итог - это аномально высокий уровень тестостерона.

Такие же от природы завышенные показатели у 18-летней Кристин Мбома из Намибии. Еще два года назад о ней никто не слышал, а сейчас она серебряный призер Олимпиады в беге на 200 метров с результатом 21,81 секунды. Впереди лишь Элейн Томпсон с Ямайки - 21, 53 секунды.

По новым правилам такие спортсменки, как Семеня или Мбома, или еще одна намибийка Беатрис Масилинга не могут выступать на дистанциях 400, 800 и 1500 м. А вот на 200 - пожалуйста. Там тестостерон - не преимущество? Странное разделение.

Результаты женщин в финале бега на 400 метров с барьерами поражают. Раньше так бегали только мужчины!

Между тем без медали на 200-метровке осталась титулованный спринтер Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Но она в духе нового девиза Игр "Быстрее, выше, сильнее - вместе" поздравляла чемпионку из глухой намибийской деревни, которая даже правильной технике бега не обучена. Кстати, Кристин Мбома авторитетов не признает, она их просто не знает. Когда спортсменку спросили, что для нее значит обойти живую легенду Ямайки Фрейзер-Прайс, она выпалила: "Я просто пронеслась мимо соперниц, а кто это был, я не знаю". Кстати, ее соотечественница Беатрис Масилинга на этой дистанции - шестая. Как и Мбома, раньше она бегала 400 метров. Но стало нельзя, и обе бегуньи быстро переквалифицировались в спринтеров.

А как у нас

Россиянин Валерий Пронкин занял лишь восьмое место в метании молота. "Золото" выиграл поляк Войцех Новицкий (82,52 м). Результат Пронкина - 76,72.

Десятиборец Илья Шкуренев идет 11-м после первого дня соревнований. По итогам пяти видов (бег на 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м) Шкуренев набрал 4276 баллов. Лидирует бронзовый призер Игр в Рио канадец Дамиан Уорнер (4722).