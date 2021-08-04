Пустовойтовой доверили судить женский финал Олимпиады
Напомним, Пустовойтова вошла в пул арбитров для работы на футбольном олимпийском турнире в Токио. Свой первый матч она судила на следующий день после церемонии открытия между Японией и Великобританией.
Россиянка отработала игру без сучка и задоринки, но потом - тишина. Может, Анастасия уже вернулась в Россию? И я даже удивился тому, что она по-прежнему в Японии.
Теперь стало ясно почему: Анастасия Пустовойтова 6 августа будет судить женский олимпийский финал Канада - Швеция.
Значит, послужной список Пустовойтовой пополнится еще одним топ-матчем. В 2019 году она работала на финале женской Лиги чемпионов, а также судила матч за "бронзу" чемпионата мира, состоявшегося в том же году.
Непокоренных вершин в женском футболе для Анастасии уже почти не останется: дальше только работа в мужском.
Кстати, там Пустовойтова тоже постепенно осваивается. В 2012 году она стала первой женщиной-судьей, отсудившей официальный матч мужских команд (ЦСКА - "Локомотив" в молодежном первенстве), а в апреле этого года поработала главной на игре Футбольной национальной лиги (второго по силе российского дивизиона) между "Чертаново" и "СКА-Хабаровск".
В Российской премьер-лиге, высшем дивизионе страны Пустовойтова, кстати, тоже уже засветилась. Правда, пока в качестве резервного рефери.
А что касается Олимпийских игр, Анастасия Пустовойтова не первый российский арбитр, которого пригласили на Олимпиаду.
Пять лет назад Сергей Карасев вошел в список судей мужского олимпийского футбольного турнира на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда нашему арбитру довелось отработать лишь один матч.
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