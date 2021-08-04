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04.08.2021 21:57
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Бенфике" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда проиграл португальской "Бенфике" - 0:2. Ответная игра пройдет 10 августа в Лиссабоне.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

"Спартак" в Москве в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов принимал португальскую "Бенфику". В минувшем сезоне клуб из Лиссабона выступил из рук вон плохо, но в нынешнем намеревается исправить ситуацию.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
УЕФА заменил судей на матче "Спартак" - "Бенфика"

В отличие от соперника, у которого чемпионат страны еще не стартовал, "Спартак" уже провел два матча в РПЛ. Наставник москвичей Руй Витория перед матчем посетовал на проблемы со здоровьем у Квинси Промеса и Виктора Мозеса. И если первого не было в заявке, то нигериец оказался в запасе.

Начало встречи осталось за "Спартаком". Хозяева больше владели мячом и провели несколько опасных атак. Но затем "Бенфика" перехватила инициативу. Сначала "Спартак" спас один из защитников, бросившись под удар, а вскоре свое мастерство показал уже и Александр Максименко, отразивший удар головой в противоход.

Ближе к перерыву "Спартак" вернул себе инициативу и снова начал доставлять проблемы сопернику. Но в итоге отличиться так никому не удалось - 0:0.

Увы, во втором тайме португальцы "Спартак" за ошибки в обороне не простили. На 51-й минуте Рафа Силва в упор расстрелял Максименко, а на 74-й минуте вышедший на замену Жилберто также с близкого расстояния поставил точку в матче.

0:2 - и шансов спастись в Португалии откровенно немного.

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