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04.08.2021 13:21
Рубрика: Спорт

УЕФА заменил судей на матче "Спартак" - "Бенфика"

Текст: Максим Домчев

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение заменить бригаду арбитров на матче квалификации Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика".

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и лиссабонской "Бенфикой" состоится в среду в 20:00 на домашней арене столичного клуба. Изначально обслуживать встречу должна была испанская бригада во главе с Карлосом дель Серро.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Однако в среду утром УЕФА сообщил о замене арбитров. Главным арбитром стал серб Срджан Йованович, ему будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович, четвертый судья - Новак Симович.

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