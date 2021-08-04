УЕФА заменил судей на матче "Спартак" - "Бенфика"

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение заменить бригаду арбитров на матче квалификации Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика".

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и лиссабонской "Бенфикой" состоится в среду в 20:00 на домашней арене столичного клуба. Изначально обслуживать встречу должна была испанская бригада во главе с Карлосом дель Серро.

Однако в среду утром УЕФА сообщил о замене арбитров. Главным арбитром стал серб Срджан Йованович, ему будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович, четвертый судья - Новак Симович.