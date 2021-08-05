Новозеландка Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Новозеландка Лиза Кэррингтон стала пятикратной олимпийской чемпионкой в гребле на байдарках.
В четверг Кэррингтон победила в соревнованиях одиночниц на дистанции 500 метров. Ее результат - 1 минута 51,216 секунды.
Это "золото" для спортсменки из Новой Зеландии сало пятым на Олимпийских играх. В Токио она трижды поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета и еще по разу побеждала на Играх 2012-го и 2016-го годов.
Второй финишировала представительница Венгрии Тамара Чипеш, уступившая чемпионке 0,639 секунды. Бронза у Эммы Остранн Йоргенсен из Дании.
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