Каноистка Харрисон из США выиграла "золото" в гребле на 200 метров
Американка Невин Харрисон завоевала золото соревнований в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Токио. Ее время - 45,932 секунды.
Серебряным призером стала представительница Канады Лоренс Венсан-Лапуант (46,786). "Бронза" досталась украинке Людмиле Лузан (47,034).
Россиянка Олеся Ромасенко заняла седьмое место. В финале она показала результат 47,777 секунды.
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