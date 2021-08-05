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Идет  день олимпиады
05.08.2021 06:24
Рубрика: Спорт

Каноистка Харрисон из США выиграла "золото" в гребле на 200 метров

Фото: AFP/Philip FONG Фото: AFP/Philip FONG
Фото: AFP/Philip FONG

Американка Невин Харрисон завоевала золото соревнований в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Токио. Ее время - 45,932 секунды.

Фото: AFP/Philip FONG
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Серебряным призером стала представительница Канады Лоренс Венсан-Лапуант (46,786). "Бронза" досталась украинке Людмиле Лузан (47,034).

Россиянка Олеся Ромасенко заняла седьмое место. В финале она показала результат 47,777 секунды.

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