Парчмент опередил Холлоуэя в финале на 110 метров с барьерами в Токио
В решающем забеге спортсмен опередил главного претендента на золотую медаль - американца Гранта Холлоуэя. Результат победителя - 13,04 секунды. Спортсмен из США уступил ему 0,05 секунды. Бронза также досталась ямайскому бегуну Рональду Леви, которому на финише совсем немного не хватило, чтобы опередить Холлоуэя.
Россию в этом виде программы представлял чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков, но он снялся с соревнований из-за травмы.
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