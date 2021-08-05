Венгр Тотка завоевал "золото" в гребле на байдарке-одиночке на 200 м
На Олимпийских играх в Токио представитель Венгрии Шандор Тотка завоевал золотую медаль в гребле на байдарке-одиночке на 200 метров. Он финишировал за 35,035 секунды.
Вторым стал итальянец Манфреди Рицце (35,080). Бронзовая медаль у британца Лиама Хита (35,202).
Российский спортсмен Евгений Луканцов занял четвертое место в утешительном заезде (36,369).
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