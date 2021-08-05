Кроузер выиграл золото в толкании ядра с олимпийским рекордом
В финале соревнований по толканию ядра спортсмен в лучшей попытке отправил снаряд на 23,30 метра. Это новый олимпийский рекорд. Примечательно, что предыдущее высшее достижение также установил Кроузер на Играх-2016.
Более полуметра победителю проиграл его соотечественник Джо Ковач - 22,65 метра. Бронзовым призером Олимпийских игр в Токио стал спортсмен из Новой Зеландии Томас Уолш - 22,47 метра.
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