Китаянка Гун Лицзяо завоевала "золото" в толкании ядра на ОИ-2020 в Токио
Двукратная чемпионка мира Гун Лицзяо из Китая завоевала на Олимпийских играх в Токио золотую медаль в толкании ядра. Ее результат в финале - 20,58 метра.
Обладательницей серебряной медали стала американка Рэйвен Сондерс - 19,79 метра. "Бронзу" выиграла Валери Адамс из Новой Зеландии с результатом в 19,62 метра.
Российские легкоатлеты не участвовали в данной дисциплине.
Российские спортсмены завоевали три медали в восьмой день Олимпиады 31.07.2021
В восьмой день Олимпийских игр спортсменам из России удалось завоевать три медали разного достоинства. В командном турнире саблисток Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли золото. Серебро и бронзу принесли стрелки
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире 31.07.2021
Россиянки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В решающем матче Никитина, Великая и Позднякова победили француженок со счетом 45:41