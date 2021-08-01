Китаянка Гун Лицзяо завоевала "золото" в толкании ядра на ОИ-2020 в Токио

Двукратная чемпионка мира Гун Лицзяо из Китая завоевала на Олимпийских играх в Токио золотую медаль в толкании ядра. Ее результат в финале - 20,58 метра.

Обладательницей серебряной медали стала американка Рэйвен Сондерс - 19,79 метра. "Бронзу" выиграла Валери Адамс из Новой Зеландии с результатом в 19,62 метра.

Российские легкоатлеты не участвовали в данной дисциплине.