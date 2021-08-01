Райдер Уортингтон стала олимпийской чемпионкой по BMX-фристайлу

На Олимпиаде в Токио прошли дебютные соревнования по BMX-фристайлу в дисциплине "парк", где спортсмены показывают различные трюки на специально построенном велодроме за минуту.

Лучше всех с задачей справилась британка Шарлотт Уортингтон, набравшая 97,5 балла. Серебро у американки Ханны Робертс - 96,1, а бронза досталась спортсменке из Швейцарии Никит Дукарроз - 89,2.

Представительница России Елизавета Посадских стала девятой. Во второй попытке россиянка упала, однако ей удалось избежать серьезных травм.

"После падения со мной все в порядке, просто немного отбила спину и ударилась головой. Но после осмотра врача стало понятно, что серьезных травм нет, необходимо просто отдохнуть. В любом случае, попадание в число лучших райдеров мира - отличный результат. Это первые для нас Олимпийские игры в истории, и мы стали их частью", - приводит ее слова служба информации ОКР.