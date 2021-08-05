На Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу случаев COVID-19
На Олимпиаде в Токио побит очередной рекорд. Увы, на этот раз речь не идет о спорте высших достижений, а о росте числа заболевших среди участников Игр и тех, кто обеспечивает их проведение. За минувшие сутки по итогам тестирования выявлен 31 инфицированный. Днем ранее их было 29.
Как сообщает Оргкомитет Игр-2020, в числе заразившихся есть и спортсменка. Положительный тест сдала представительница Греции, выступающая в синхронном плавании. В этой команде она стала шестой, чей тест показал положительный результат.
Всего среди тех, кто имеет отношение к Олимпийским играм за все время выявлены 353 случая заболевания.
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