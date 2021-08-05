Российский борец Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады
В четвертьфинале весовой категории до 74 кг россиянин встречался с представителем Узбекистана Бекзодом Абдурахмоновым. Сидаков уже в первой половине поединка повел со счетом 6:2, а во второй половине его преимущество стало подавляющим. Итог - 13:6.
Не смогут побороться за медали проигравшие на старте турнира Сергей Козырев, выступающий в категории до 125 кг и Ольга Хорошавцева (до 53 кг). Их обидчики не дошли до полуфинала и россияне не попали в утешительный турнир.
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