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Идет  день олимпиады
05.08.2021 07:30
Рубрика: Спорт

Российский борец Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в полуфинал олимпийского турнира.
Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: EPA
Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира

В четвертьфинале весовой категории до 74 кг россиянин встречался с представителем Узбекистана Бекзодом Абдурахмоновым. Сидаков уже в первой половине поединка повел со счетом 6:2, а во второй половине его преимущество стало подавляющим. Итог - 13:6.

Не смогут побороться за медали проигравшие на старте турнира Сергей Козырев, выступающий в категории до 125 кг и Ольга Хорошавцева (до 53 кг). Их обидчики не дошли до полуфинала и россияне не попали в утешительный турнир.

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