Российский борец Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады

В четвертьфинале весовой категории до 74 кг россиянин встречался с представителем Узбекистана Бекзодом Абдурахмоновым. Сидаков уже в первой половине поединка повел со счетом 6:2, а во второй половине его преимущество стало подавляющим. Итог - 13:6.

Не смогут побороться за медали проигравшие на старте турнира Сергей Козырев, выступающий в категории до 125 кг и Ольга Хорошавцева (до 53 кг). Их обидчики не дошли до полуфинала и россияне не попали в утешительный турнир.