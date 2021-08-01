Ватерполистки сборной России обыграли Японию в заключительном матче в группе
Ватерполистки сборной России вышли в плей-офф Олимпиады в Токио с третьего места в группе.
В заключительном матче группового раунда россиянки встречались с командой Японии. Первая четверть встречи завершилась вничью - 5:5. Но во второй россиянки сумели добыть преимущество в 4 заброшенных мяча.
После перерыва удалось увеличить преимущество до шести голов. В итоге россиянки спокойно довели встречу до победы - 20:16.
Сборная России в двумя победами, ничьей и поражением вышла в четвертьфинал с третьего места в группе. Соперник в плей-офф станет известен позднее.
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях 14:27
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в Токио в упражнении на разновысоких брусьях. Спортсменка получила за свое выступление оценку в 14,833 балла. Она принесла 41-ю медаль в общекомандную копилку