Ватерполистки сборной России обыграли Японию в заключительном матче в группе

Ватерполистки сборной России вышли в плей-офф Олимпиады в Токио с третьего места в группе.

В заключительном матче группового раунда россиянки встречались с командой Японии. Первая четверть встречи завершилась вничью - 5:5. Но во второй россиянки сумели добыть преимущество в 4 заброшенных мяча.

После перерыва удалось увеличить преимущество до шести голов. В итоге россиянки спокойно довели встречу до победы - 20:16.

Сборная России в двумя победами, ничьей и поражением вышла в четвертьфинал с третьего места в группе. Соперник в плей-офф станет известен позднее.