Российские рапиристы выиграли серебро в командном турнире
Соперники были явными фаворитами встречи, однако хотелось верить, что после победы над первыми сеяными американцами Кирилл и Антон Бородачевы и Тимур Сафин сумеют добиться успеха.
Начало осталось за французами. Они быстро повели в счете, и преимущество с каждым поединком только увеличивалось. Антон Бордачев было сократит отставание до трех уколов, но его партнеры по команде этот порыв поддержать не смогли.
Итог - 28:45, сборная России становится серебряным призером турнира. Эта медаль стала 42-й в общекомандном зачете.
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях 14:27
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в Токио в упражнении на разновысоких брусьях. Спортсменка получила за свое выступление оценку в 14,833 балла. Она принесла 41-ю медаль в общекомандную копилку