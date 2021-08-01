Российские рапиристы выиграли серебро в командном турнире

Соперники были явными фаворитами встречи, однако хотелось верить, что после победы над первыми сеяными американцами Кирилл и Антон Бородачевы и Тимур Сафин сумеют добиться успеха.

Начало осталось за французами. Они быстро повели в счете, и преимущество с каждым поединком только увеличивалось. Антон Бордачев было сократит отставание до трех уколов, но его партнеры по команде этот порыв поддержать не смогли.

Итог - 28:45, сборная России становится серебряным призером турнира. Эта медаль стала 42-й в общекомандном зачете.