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Идет  день олимпиады
01.08.2021 14:27
Рубрика: Спорт

Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль в соревнованиях на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Победу одержала представительница Бельгии Нина Дерваэл. Она показала результат 15,200 балла.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Гимнаст Белявский стал четвертым в упражнении на коне

Россиянка Анастасия Ильянкова выступила успешно и получила 14,833 балла. Ей только оставалось ждать - смогут ли оставшиеся соперницы улучшить этот результат. Не сумели - и россиянка принесла 41-ю медаль в общекомандную копилку.

Бронза досталась американке Сунисе Ли.

Еще одна россиянка Ангелина Мельникова свое выступление сорвала и показала лишь восьмой результат.

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