Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях

Победу одержала представительница Бельгии Нина Дерваэл. Она показала результат 15,200 балла.

Россиянка Анастасия Ильянкова выступила успешно и получила 14,833 балла. Ей только оставалось ждать - смогут ли оставшиеся соперницы улучшить этот результат. Не сумели - и россиянка принесла 41-ю медаль в общекомандную копилку.

Бронза досталась американке Сунисе Ли.

Еще одна россиянка Ангелина Мельникова свое выступление сорвала и показала лишь восьмой результат.