01.08.2021 14:27
Рубрика: Спорт
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль в соревнованиях на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Победу одержала представительница Бельгии Нина Дерваэл. Она показала результат 15,200 балла.
Россиянка Анастасия Ильянкова выступила успешно и получила 14,833 балла. Ей только оставалось ждать - смогут ли оставшиеся соперницы улучшить этот результат. Не сумели - и россиянка принесла 41-ю медаль в общекомандную копилку.
Бронза досталась американке Сунисе Ли.
Еще одна россиянка Ангелина Мельникова свое выступление сорвала и показала лишь восьмой результат.
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