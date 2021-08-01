01.08.2021 14:00
Рубрика: Спорт
Российский боксер Верясов проиграл в четвертьфинале ОИ в супертяжелом весе
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Боксер из России Иван Верясов не смог пробиться в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 91 кг.
В 1/4 финала Верясов раздельным судейским решением проиграл Камшыбеку Кункабаеву. Спортсмен из Казахстана одержал победу со счетом 4:1.
Соперником Кункабаева в полуфинале станет американец Ричард Торрес-младший.
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