Российский боксер Верясов проиграл в четвертьфинале ОИ в супертяжелом весе

Боксер из России Иван Верясов не смог пробиться в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 91 кг.

В 1/4 финала Верясов раздельным судейским решением проиграл Камшыбеку Кункабаеву. Спортсмен из Казахстана одержал победу со счетом 4:1.

Соперником Кункабаева в полуфинале станет американец Ричард Торрес-младший.