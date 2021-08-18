Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Японии отменено ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований. Этап должен был пройти с 8 по 10 октября.

В последний раз Япония принимала у себя гоночный уик-энд в 2019 году. Прошлогодний этап также был отменен из-за коронавируса. Сейчас руководство "королевских гонок" ведет работу над изменением календаря. Решение по этому вопросу будет объявлено в течение нескольких недель, а ближайший этап пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.

На данный момент в личном зачете лидирует пилот "Мерседеса" действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон (195 очков).