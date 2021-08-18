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18.08.2021 11:36
Рубрика: Спорт

Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Текст: Артур Нанян

Проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Японии отменено ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований. Этап должен был пройти с 8 по 10 октября.

Фото: William WEST / AFP
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В последний раз Япония принимала у себя гоночный уик-энд в 2019 году. Прошлогодний этап также был отменен из-за коронавируса. Сейчас руководство "королевских гонок" ведет работу над изменением календаря. Решение по этому вопросу будет объявлено в течение нескольких недель, а ближайший этап пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.

На данный момент в личном зачете лидирует пилот "Мерседеса" действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон (195 очков).

Спорт Формула-1 В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19