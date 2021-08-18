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18.08.2021 18:13
Рубрика: Спорт

Врачи сборной по футболу покинули команду из-за конфликта с тренером

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Врачи национальной команды России по футболу Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули сборную из-за конфликта с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, сообщает championat.com.

Фото: Михаил Синицын
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Безуглову не понравилось, что Мартинес мешает работе его штаба, хочет получать постоянные отчеты и требует, чтобы игроки восстанавливались по его рекомендациям. Несмотря на уход из сборной, Безуглов и Бутковский остаются в хороших отношениях главным тренером россиян Валерием Карпиным.

Медицинский штаб национальной команды Безуглов возглавил летом 2012 года по решению Фабио Капелло. С мая этого года Эдуард стал работать главным врачом в ЦСКА.

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