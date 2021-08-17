Игорь Ледяхов оценил выбор тренера сборной в линии нападения

Всего через две недели сборная России проведет один из ключевых матчей в году - дома против Хорватии в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Накануне тренерский штаб команды огласил расширенный состав, по которому у ряда экспертов возникли вопросы.

Главный из них - кто будет забивать в ближайших матчах в отсутствие основной связки форвардов на Евро-2020 Артема Дзюбы и Александра Соболева? С одной стороны, есть неплохо стартовавший в новом сезоне Федор Смолов: форвард "Локомотива" забил три мяча в четырех встречах. Но Смолова давно не было в сборной. Тот же Константин Тюкавин вообще впервые получил вызов в национальную команду, а состояние здоровья Антона Заболотного из ЦСКА по-прежнему вызывает вопросы.

Нет ясности и с вратарской позицией. Сам главный тренер россиян Валерий Карпин признался, что его волнует неопределенность с первым номером. Вероятно, им станет Гилерме, хотя голкипер "Локомотива" и допустил ряд оплошностей в первых матчах сезона. В общем, и здесь Карпину с его помощниками есть о чем задуматься.

Своим мнением о составе нашей команды с "РГ" поделился бывший полузащитник российской сборной и "Спартака", трехкратный чемпион страны, обладатель Кубка России и СССР Игорь Ледяхов.

Состав вас чем-нибудь удивил? Отсутствуют сразу семь человек с Евро-2020.

Игорь Ледяхов: Нет, никаких сюрпризов я не заметил. Те, кто более-менее выделялся на старте сезона, оказались в списке, да и особо большого выбора у Карпина не было. И по отсутствию игравших на Евро - никаких вопросов. У кого есть игровая практика, в своих клубах получили вызов, а те, у кого ее недостаточно, остались за бортом. Какие тут могут быть вопросы? Думаю, в дальнейшем тренерский штаб наверняка обратит внимание в том числе и на тех, кто пока не набрал оптимальных физических кондиций.

Федор Смолов провел последний матч за сборную аж в июне 2019 года. Благодаря хорошей игре за "Локомотив" он вновь получил вызов в национальную команду и должен помочь ей в ключевых встречах квалификации ЧМ-2022. Фото: Михаил Синицын

Считаете, у того же Дзюбы еще есть шансы вернуться в сборную?

Игорь Ледяхов: Есть. Мы же все видели, как Артем провел первые матчи сезона. В последнем - с "Локомотивом" - он и вовсе вышел в самой концовке. Дзюба сейчас растренированный, не готовый выступать за сборную. Как наберет форму - может вновь сыграть за национальную команду.

Может, вызов в сборную в такой ситуации, наоборот, окрылил бы Артема?

Игорь Ледяхов: Нам предстоят очень важные матчи, от результата в которых будет во многом зависеть судьба в квалификации. Нельзя ждать, когда футболист наберет форму, он должен здесь и сейчас быть сильнее остальных. Поэтому я согласен с Карпиным - нет смысла вызывать людей, которые в плохом состоянии.

Что происходит с Соболевым?

Игорь Ледяхов: Так бывает с молодыми ребятами. Был не слишком успешный чемпионат Европы, затем короткий отпуск и начало чемпионата. И, конечно, ему помешали разговоры о контракте. Это влияет на состояние игрока. Плюс сам "Спартак" не очень играет. Вот вам сразу несколько факторов, которые могут повлиять на футболиста. Нужно время, чтобы Соболев набрал нужные кондиции.

Выходит, главные надежды в атаке связаны со Смоловым?

Игорь Ледяхов: Федя сейчас неплохо выглядит. В четырех встречах он отличился три раза - это уже показатель. Смолов не только забивает, он еще и принимает активное участие в игре. Так что сейчас это тот человек, который может помочь сборной.

Что скажете о вратарской позиции? Карпин сам признался, что его напрягает отсутствие ярко выраженного первого номера.

Игорь Ледяхов: Тому же Кафанову виднее, конечно, но я немножко не понимаю, как можно не вызвать Михаила Кержакова, клуб которого лидирует в Премьер-лиге и сам он мало пропускает, и одновременно взять в сборную Песьякова? Но опять же: Кафанов лучше нас с вами разбирается во всех тонкостях. Так что здесь стоит довериться тренерскому штабу.

Игорь Ледяхов: Смысл вызывать тех, кто сейчас не готов? Я имею в виду Дзюбу и Соболева. Есть Смолов - он в хорошей форме и может помочь команде

Из четверки Гилерме, Максименко, Дюпин и Песьяков - кого бы вы выделили?

Игорь Ледяхов: Сложно сказать. Нужно знать, в каком они психологическом состоянии. Дюпин показывает очень хорошую игру и заканчивал прошлый сезон неплохо, сейчас выглядит уверенно, но у него нет опыта выступлений за сборную. Скорее всего, в воротах будет Гилерме.

Омоложение состава сборной - это верный шаг?

Игорь Ледяхов: Конечно. Сколько же можно ждать? Пора омолаживать сборную, тем более эти ребята выглядят неплохо. Это оправданный шаг.

То есть тем же Тюкавину и Захаряну можно доверить место в стартовом составе?

Игорь Ледяхов: Почему нет? Захарян выглядит очень прилично, у него позиция инсайда, он может создавать, обострять. Тюкавин не так ярок, как в прошлом сезоне, но "Динамо" идет в лидирующей группе, он играет в основе, на него делают ставку. Вы же сами видите, что в нападении у нас есть определенные проблемы. Не надо смотреть на возраст, самое главное - как футболист показывает себя на поле.

По Захаряну много разговоров о возможном отъезде в Европу. Ему стоит остаться или уехать?

Игорь Ледяхов: Ничего страшного, если он и сейчас уедет. С другой стороны, даже если Арсен останется, ему есть куда расти. Надо прочувствовать тот момент, когда нужно уехать. Сколько было случаев, когда ребята оставались, закисали и пропадали.

Это хорошо или плохо, что сентябрьский цикл начинается матчем против самой сильной команды группы - Хорватии?

Игорь Ледяхов: Ничего изменить нельзя, так что нужно выходить и бороться. У Хорватии очень хороший сплав опыта и молодости. В принципе, они показали достойный результат на Евро, хотя, наверное, рассчитывали на другой результат. В любом случае у них есть звезды, сильные исполнители. Посмотрим, как все сложится.