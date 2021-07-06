Гран-при Австралии "Формулы-1" отменен второй год подряд

Пандемия коронавируса второй год подряд приводит к отмене этапа чемпионата мира "Формулы-1" в Австралии. Об этом сообщает официальный сайт "Формулы-1". Причиной такого решения стали действующие в стране ограничения.
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Этот этап должен был стать первым в нынешнем сезоне, но был перенесен на середину ноября. Теперь же гонка и вовсе отменена.
"К нашему сожалению, гонка в Австралии в этом году не состоится. Однако мы не сомневаемся, что в сезоне 2021 года пройдут 23 гонки. Есть несколько вариантов для замены и в ближайшие недели мы сообщим о принятом решении", - сказал президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.
В "Ф-1" подчеркнули, что отмена австралийского этапа вызвана проблемами с логистикой, на которые повлияли введенные в стране меры борьбы с распространением COVID-19.