Гран-при Австралии "Формулы-1" отменен второй год подряд

Этот этап должен был стать первым в нынешнем сезоне, но был перенесен на середину ноября. Теперь же гонка и вовсе отменена.

"К нашему сожалению, гонка в Австралии в этом году не состоится. Однако мы не сомневаемся, что в сезоне 2021 года пройдут 23 гонки. Есть несколько вариантов для замены и в ближайшие недели мы сообщим о принятом решении", - сказал президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

В "Ф-1" подчеркнули, что отмена австралийского этапа вызвана проблемами с логистикой, на которые повлияли введенные в стране меры борьбы с распространением COVID-19.