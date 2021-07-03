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03.07.2021 12:25
Рубрика: Спорт

Льюис Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом"

Текст: Максим Домчев
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон заключил новое соглашение с командой "Мерседес". Как сообщает сайт команды, новый контракт рассчитан до конца 2023 года. Финансовая сторона сделки не разглашается.
Фото: Bryn Lennon/Pool Photo via AP Фото: Bryn Lennon/Pool Photo via AP
Фото: Bryn Lennon/Pool Photo via AP
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Болид Хэмилтона продадут за семь миллионов долларов

Как заявил Хэмилтон, ему трудно поверить, что почти 9 лет он является членом невероятной команды.

"Рад, что мы продлили наше сотрудничество еще на два года. Мы многого достигли вместе, но нам предстоит еще поработать как на трассе, так и за ее пределами", - сказал он.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Шесть титулов он завоевал в "Мерседесе", за который выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне британец пока уступает пилоту из Нидерландов Максу Ферстаппену 28 очков и располагается на второй строчке в зачете чемпионата мира.

Спорт Формула-1