Льюис Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом"

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон заключил новое соглашение с командой "Мерседес". Как сообщает сайт команды, новый контракт рассчитан до конца 2023 года. Финансовая сторона сделки не разглашается.
Фото: Bryn Lennon/Pool Photo via AP
Как заявил Хэмилтон, ему трудно поверить, что почти 9 лет он является членом невероятной команды.
"Рад, что мы продлили наше сотрудничество еще на два года. Мы многого достигли вместе, но нам предстоит еще поработать как на трассе, так и за ее пределами", - сказал он.
Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Шесть титулов он завоевал в "Мерседесе", за который выступает с 2013 года.
В нынешнем сезоне британец пока уступает пилоту из Нидерландов Максу Ферстаппену 28 очков и располагается на второй строчке в зачете чемпионата мира.