Льюис Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом"

Как заявил Хэмилтон, ему трудно поверить, что почти 9 лет он является членом невероятной команды.

"Рад, что мы продлили наше сотрудничество еще на два года. Мы многого достигли вместе, но нам предстоит еще поработать как на трассе, так и за ее пределами", - сказал он.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Шесть титулов он завоевал в "Мерседесе", за который выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне британец пока уступает пилоту из Нидерландов Максу Ферстаппену 28 очков и располагается на второй строчке в зачете чемпионата мира.