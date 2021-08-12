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Рубрика: Спорт

Стали известны все участники элитного группового раунда Кубка России

Текст: Артур Нанян
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Определились все участники элитного группового раунда Кубка России по футболу. Последними в эту стадию пробились барнаульское "Динамо" и "Легион Динамо" (Махачкала).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В элитном групповом раунде сыграют следующие команды низших дивизионов чемпионата страны, преодолевшие квалификацию: "Зенит" (Ижевск), "Ленинградец" (Ленинградская область), "Кайрат" (Москва), "Чайка" (Песчанокопское), "Знамя" (Ногинск), "Торпедо" (Владимир), "Саранск", "Динамо" (Ставрополь), "Динамо" (Брянск), "Легион Динамо" (Махачкала) и "Динамо" (Барнаул).

ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России) представят: "Оренбург", "Алания" (Владикавказ), "Балтика" (Калининград), "Ротор" (Волгоград), "Енисей" (Красноярск), "Металлург" (Липецк), "КАМАЗ" (Набережные Челны), "Велес" (Москва), "Кубань" (Краснодар), "Факел" (Воронеж), "Торпедо" (Москва).

От российской Премьер-лиги (РПЛ) в элитном раунде выступят: ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Уфа", "Нижний Новгород", "Крылья Советов" (Самара), "Урал" (Екатеринбург), "Ахмат" (Грозный) и тульский "Арсенал". Участники еврокубков - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва), "Сочи" и казанский "Рубин" стартуют в Кубке со стадии 1/8 финала.

Добавим, что жеребьевка элитного раунда Кубка России, по итогам которой образуются 11 групп по три команды в каждой (по одному клубу от РПЛ, ФНЛ и ЛФК/ПФЛ), состоится уже в эту пятницу.

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