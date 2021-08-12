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Рубрика: Спорт

Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Текст: Артур Нанян
Сборная России переместилась на 41-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), с которым можно ознакомиться на официальном сайте организации.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В активе нашей национальной команды - 1462 очка. Ранее она располагалась на 38-й строчке. Возможность улучшить позиции в рейтинге у россиян будет в сентябре, когда сборная проведет сразу три матча отборочного цикла чемпионата мира-2022: дома 1 числа против Хорватии, на выезде с Кипром (4 сентября) и 7 сентября на своем поле с Мальтой.

Возглавляет список ФИФА Бельгия (1822 очка). Далее в топ-5 идут Бразилия (1798), Франция (1762), Англия (1753) и Италия (1745).

Россия сыграет с Мальтой в отборе на ЧМ-2022 на стадионе "Спартака"
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