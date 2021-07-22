На Паралимпиаде выступит 241 спортсмен из России

В Паралимпийском комитете России назвали количество спортсменов из России, которые выступят на Играх в Токио.

По словам исполняющего обязанности главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, в ОИ примет учатие 241 спортсмен из РФ - 129 мужчин и 112 женщин.

"В команде 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. Всего в играх примут участие представители 50 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество спортсменов из Москвы", - приводит ТАСС слова Рожкова.

Он рассказал, что всего спортсмены из РФ примут участие в соревнованиях в 19 из 22 видов спорта. Впервые наши паралимпийцы будут выступать в соревнованиях по бадминтону, бочче, гребле на байдарках и каноэ, триатлоне, тхэквондо, а также соревнованиях среди женщин в голболе и волейболе сидя.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.