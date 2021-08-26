Зарипов завершит карьеру после нынешнего сезона

40-летний нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов объявил, что после сезона-2021/22 завершит карьеру хоккеиста.

Зарипов сказал официальному сайту клуба, что летом долго думал над будущим.

"Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон", - сказал Зарипов.

На счету игрока пять побед в Кубке Гагарина, трижды он становился чемпионом мира в составе сборной России. За казанский клуб он набрал 633 очка в 887 матчах.