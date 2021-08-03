Гимнастка Оксана Чусовитина в 46 лет выступила на своей восьмой и последней Олимпиаде

Оксана Чусовитина за свою долгую карьеру в спорте заработала целую россыпь наград, в том числе и олимпийских. Фото: Gettyimages

Этим летом Чусовитиной исполнилось 46 лет. За ее плечами восемь летних Олимпиад (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Уже после Рио она попала в книгу рекордов Гиннесса. В большой коллекции Чусовитиной командное золото Барселоны в составе Объединенной сборной, серебро в опорном прыжке для сборной Германии и медали всех достоинств с девяти чемпионатов мира. Не хватает только одной награды - олимпийской для родного Узбекистана. Ее Оксана очень хотела завоевать на Играх в Токио. Даже перенос турнира из-за пандемии на год ее не смутил: о спортивной мечте не нужно забывать, если требуется просто подождать.

Чусовитина должна была нести флаг Узбекистана на церемонии открытия. Но в последний момент знаменосца поменяли, объяснив это тем, что спортсменке лучше поберечь силы для выступления. Опыта, знаний, мастерства, объективной оценки своего потенциала у Чусовитиной хоть отбавляй. Возможно, как раз не хватило эмоционального заряда, душевного подъема, особенно учитывая, с какой целью она ехала в Японию - взять медаль для страны. Когда она говорила, что для нее это огромная честь, то были не просто слова.

Последнюю медаль на своем коронном снаряде - опорном прыжке - Чусовитина брала, кажется, не так давно. На Азиатских играх в Джакарте в 2018 году она выиграла в 43 года серебро. Но оба прыжка в квалификации Олимпиады Оксана сделала с ошибками на приземлении. Заняла 11-е место из 19 с результатом 14,166 балла, а в финал проходят только восемь участниц. Восьмой как раз была наша Ангелина Мельникова (14,616).

Со слезами на глазах и под овации всех гимнасток и тренеров, которые находились в зале, Чусовитина в последний раз поднялась на помост, чтобы попрощаться. Оксана помахала в камеру и показала жестом сердце. "Спасибо большое, что болели".

Большой спорт Оксана Чусовитина не забросит - будет избираться в комиссию атлетов МОК

Оксана, вы плачете и улыбаетесь одновременно...

Оксана Чусовитина: Потому что это слезы счастья. Я здорова, у меня нет травм, и я покинула помост на своих ногах (смеется). Да еще и ощутила такую невероятную поддержку. Мне было очень приятно.

Вы завершили карьеру не совсем так, как хотели. Это не тревожит?

Оксана Чусовитина: Я не смотрю на результат. Да, наверное, чувства смешанные, потому что я ухожу. Но я все равно испытываю радость и гордость. Все было - и хорошее, плохое. Но мне не стыдно оглянуться назад. Конечно, я не хочу вспоминать тот период жизни, когда болел мой сын Алишер (в три года у мальчика обнаружили лейкемию, и Чусовитина начала выступать за Германию, чтобы обеспечить сыну эффективное лечение. - Прим. "РГ"). Но я бы с удовольствием пережила многие моменты еще раз.

Что-то может заставить вас передумать?

Оксана Чусовитина: Ребята, мне 46 лет! И это не изменить. Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. У меня столько дел, пора наверстывать.

Большой спорт, кстати, Чусовитина не забросит - будет избираться в комиссию атлетов МОК. Как написала Оксана, это "переход на следующий этап жизни".

А как у нас?

Российский гимнаст Никита Нагорный закрыл олимпийский турнир бронзой на перекладине. Он набрал 14,533 балла, уступив хорвату Тину Србичу (14,900) и японцу Даики Хасимото (15,066).

В заключительном финале было много падений, но Никита сделал свою работу как надо. Для Нагорного это третья медаль из Токио после золота в командном многоборье и третьего места в личном первенстве. Спортсмен признался, что далась она ему непросто.

- Мне кажется, это моя самая ценная награда здесь, в Токио. Потому что последние несколько дней у меня были проблемы со здоровьем. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Колики в животе еще остались. Но перед перекладиной почувствовал себя лучше, - рассказал Нагорный журналистам. - В личных финалах на вольных упражнениях и в опорном прыжке у меня не все сложилось, однако решил больше не корить себя за ошибки. Я же олимпийский чемпион. Поэтому вышел к снаряду и просто получил удовольствие от выступления. Игры закончились прекрасно. Я уезжаю домой с улыбкой на лице.

Хорошее настроение у всей сборной. Наши девушки тоже победили в команде. Капитан Ангелина Мельникова замкнула тройку лучших в личном многоборье и на вольных упражнениях. Серебряные медали завоевали Анастасия Ильянкова на разновысоких брусьях и Денис Аблязин в опорном прыжке. Таким образом, в копилке российских гимнастов восемь медалей (две золотые, две серебряные и четыре бронзовые). Столько же наград у команды Китая, однако у соперников больше побед (3 - 3 - 2). Сборная США - третья в общем зачете (2 - 2 - 2).

Кстати, под занавес соревнований на помост все-таки поднялась американка Симона Байлз, которая после квалификации снялась с командного и личного многоборья, а также с трех индивидуальных видов. За несколько дней она чудесным образом решила проблемы "ментального характера", снова улыбалась и позировала фотографам после уверенного выступления на бревне. Симона проиграла двум китаянкам и завоевала бронзу. Для четырехкратной чемпионки Рио, учитывая ее резонансную ситуацию, это большая победа.

- Неделя выдалась долгой и трудной, - призналась Байлз журналистам. - Когда я выходила на старт, я не думала о результате, не ждала медали. Я просто хотела выйти и победить себя. И это у меня получилось. В Рио я тоже завоевала на бревне бронзу. Но награда из Токио - совершенно особенная. Я очень ей дорожу.