Гимнастка Оксана Чусовитина в 46 лет выступила на своей восьмой и последней Олимпиаде
Этим летом Чусовитиной исполнилось 46 лет. За ее плечами восемь летних Олимпиад (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Уже после Рио она попала в книгу рекордов Гиннесса. В большой коллекции Чусовитиной командное золото Барселоны в составе Объединенной сборной, серебро в опорном прыжке для сборной Германии и медали всех достоинств с девяти чемпионатов мира. Не хватает только одной награды - олимпийской для родного Узбекистана. Ее Оксана очень хотела завоевать на Играх в Токио. Даже перенос турнира из-за пандемии на год ее не смутил: о спортивной мечте не нужно забывать, если требуется просто подождать.
Чусовитина должна была нести флаг Узбекистана на церемонии открытия. Но в последний момент знаменосца поменяли, объяснив это тем, что спортсменке лучше поберечь силы для выступления. Опыта, знаний, мастерства, объективной оценки своего потенциала у Чусовитиной хоть отбавляй. Возможно, как раз не хватило эмоционального заряда, душевного подъема, особенно учитывая, с какой целью она ехала в Японию - взять медаль для страны. Когда она говорила, что для нее это огромная честь, то были не просто слова.
Последнюю медаль на своем коронном снаряде - опорном прыжке - Чусовитина брала, кажется, не так давно. На Азиатских играх в Джакарте в 2018 году она выиграла в 43 года серебро. Но оба прыжка в квалификации Олимпиады Оксана сделала с ошибками на приземлении. Заняла 11-е место из 19 с результатом 14,166 балла, а в финал проходят только восемь участниц. Восьмой как раз была наша Ангелина Мельникова (14,616).
Со слезами на глазах и под овации всех гимнасток и тренеров, которые находились в зале, Чусовитина в последний раз поднялась на помост, чтобы попрощаться. Оксана помахала в камеру и показала жестом сердце. "Спасибо большое, что болели".
Оксана, вы плачете и улыбаетесь одновременно...
Оксана Чусовитина: Потому что это слезы счастья. Я здорова, у меня нет травм, и я покинула помост на своих ногах (смеется). Да еще и ощутила такую невероятную поддержку. Мне было очень приятно.
Вы завершили карьеру не совсем так, как хотели. Это не тревожит?
Оксана Чусовитина: Я не смотрю на результат. Да, наверное, чувства смешанные, потому что я ухожу. Но я все равно испытываю радость и гордость. Все было - и хорошее, плохое. Но мне не стыдно оглянуться назад. Конечно, я не хочу вспоминать тот период жизни, когда болел мой сын Алишер (в три года у мальчика обнаружили лейкемию, и Чусовитина начала выступать за Германию, чтобы обеспечить сыну эффективное лечение. - Прим. "РГ"). Но я бы с удовольствием пережила многие моменты еще раз.
Что-то может заставить вас передумать?
Оксана Чусовитина: Ребята, мне 46 лет! И это не изменить. Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. У меня столько дел, пора наверстывать.
Большой спорт, кстати, Чусовитина не забросит - будет избираться в комиссию атлетов МОК. Как написала Оксана, это "переход на следующий этап жизни".
Российский гимнаст Никита Нагорный закрыл олимпийский турнир бронзой на перекладине. Он набрал 14,533 балла, уступив хорвату Тину Србичу (14,900) и японцу Даики Хасимото (15,066).
В заключительном финале было много падений, но Никита сделал свою работу как надо. Для Нагорного это третья медаль из Токио после золота в командном многоборье и третьего места в личном первенстве. Спортсмен признался, что далась она ему непросто.
- Мне кажется, это моя самая ценная награда здесь, в Токио. Потому что последние несколько дней у меня были проблемы со здоровьем. Как понимаю, у меня вышел камень из почек. Колики в животе еще остались. Но перед перекладиной почувствовал себя лучше, - рассказал Нагорный журналистам. - В личных финалах на вольных упражнениях и в опорном прыжке у меня не все сложилось, однако решил больше не корить себя за ошибки. Я же олимпийский чемпион. Поэтому вышел к снаряду и просто получил удовольствие от выступления. Игры закончились прекрасно. Я уезжаю домой с улыбкой на лице.
Хорошее настроение у всей сборной. Наши девушки тоже победили в команде. Капитан Ангелина Мельникова замкнула тройку лучших в личном многоборье и на вольных упражнениях. Серебряные медали завоевали Анастасия Ильянкова на разновысоких брусьях и Денис Аблязин в опорном прыжке. Таким образом, в копилке российских гимнастов восемь медалей (две золотые, две серебряные и четыре бронзовые). Столько же наград у команды Китая, однако у соперников больше побед (3 - 3 - 2). Сборная США - третья в общем зачете (2 - 2 - 2).
Кстати, под занавес соревнований на помост все-таки поднялась американка Симона Байлз, которая после квалификации снялась с командного и личного многоборья, а также с трех индивидуальных видов. За несколько дней она чудесным образом решила проблемы "ментального характера", снова улыбалась и позировала фотографам после уверенного выступления на бревне. Симона проиграла двум китаянкам и завоевала бронзу. Для четырехкратной чемпионки Рио, учитывая ее резонансную ситуацию, это большая победа.
- Неделя выдалась долгой и трудной, - призналась Байлз журналистам. - Когда я выходила на старт, я не думала о результате, не ждала медали. Я просто хотела выйти и победить себя. И это у меня получилось. В Рио я тоже завоевала на бревне бронзу. Но награда из Токио - совершенно особенная. Я очень ей дорожу.