Собянин наградил московских спортсменов - призеров Олимпиады в Токио
"Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам, - поздравляя их с возвращением домой сказал глава города. - Олимпиада прошла в таких необычных условиях из-за пандемии, из-за ограничений, санкций. Но и мы, и вы, может, никогда не чувствовали себя все вместе такой единой командой".
Мэр так же поблагодарил московские спортивные школы и тренеров и за подготовку спортсменов к играм: "Спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40% медалей. Это здорово".
Премиальные выплаты московским спортсменам, отличившимся в Токио, составили 4 миллиона рублей олимпийским чемпионам, 2,5 миллиона - серебряным призерам, 1,7 миллиона - бронзовым призерам.
Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2020, будут произведены выплаты в размере 50% от этих сумм.
Напомним, победителями и призерами Олимпийских игр в личном и командном зачете стали 44 московских спортсмена в 13 видах спорта. 24 из них представляют учреждения Москомспорта, 11 - спортивные общества и другие спортивные организации Москвы, девять спортсменов подготовлены совместно Москомспортом и спортивными обществами столицы.
В частности, воспитанница городского физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" Светлана Ромашина впервые в мире стала семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа, российские спортсмены заняли пятое место по количеству завоеванных золотых медалей.
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