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Идет  день олимпиады
13.08.2021 18:58
Рубрика: Спорт

Собянин наградил московских спортсменов - призеров Олимпиады в Токио

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил спортсменам - медалистам XXXII летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам сертификаты на денежные премии.
Текст: Любовь Проценко
Фото: В. Новиков/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: В. Новиков/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: В. Новиков/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

"Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам, - поздравляя их с возвращением домой сказал глава города. - Олимпиада прошла в таких необычных условиях из-за пандемии, из-за ограничений, санкций. Но и мы, и вы, может, никогда не чувствовали себя все вместе такой единой командой".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Мэр так же поблагодарил московские спортивные школы и тренеров и за подготовку спортсменов к играм: "Спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40% медалей. Это здорово".

Премиальные выплаты московским спортсменам, отличившимся в Токио, составили 4 миллиона рублей олимпийским чемпионам, 2,5 миллиона - серебряным призерам, 1,7 миллиона - бронзовым призерам.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2020, будут произведены выплаты в размере 50% от этих сумм.

Напомним, победителями и призерами Олимпийских игр в личном и командном зачете стали 44 московских спортсмена в 13 видах спорта. 24 из них представляют учреждения Москомспорта, 11 - спортивные общества и другие спортивные организации Москвы, девять спортсменов подготовлены совместно Москомспортом и спортивными обществами столицы.

В частности, воспитанница городского физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" Светлана Ромашина впервые в мире стала семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа, российские спортсмены заняли пятое место по количеству завоеванных золотых медалей.

Фото: В. Новиков/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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