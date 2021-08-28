Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, переиграв в серии послематчевых пенальти команду Швейцарии. Основное и дополнительное время завершились вничью - 5:5.

Наша команда подошла к полуфинальному матчу против сильной команды Швейцарии с серьезными кадровыми потерями. Ряд игроков получил повреждения, а Алексей Макаров и Федор Земсков пропускали эту встречу после удалений в четвертьфинале.

Россияне начали матч удачно, и после точных ударов Юрия Крашенинникова и Бориса Никанорова повели 2:0. Ноэль Отт один мяч отыграл, но Алексей Котенев сумел восстановить отрыв в два мяча.

Увы, после этого везение оказалось уже на стороне соперников. Швейцарцы забили четыре мяча подряд и незадолго до конца встречи вели 5:3.

Российские футболисты снова проявили характер. Никаноров и Шкарин незадолго до конца основного времени перевели игру в овертайм, который также не выявил сильнейшего.

В серии пенальти голкипер Денис Пархоменко смог отразить один удар, который и стал решающим - 5:4 и Россия в финале.