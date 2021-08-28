Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Новости

Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме 19:24
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге 19:12
Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане 19:11
Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 18:33
Российская компания создала человекоподобного робота 18:18
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022 18:05
В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков 18:01
Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве 17:57
Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик" 17:37
Три человека пострадали в результате взрыва катера на юге Франции 17:23
Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы 17:04
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение 16:22
Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах 16:12
В Ростуризме заявили о создании в Анапе современного семейного курорта 16:00
Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным 15:51
В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
Оперштаб утвердил алгоритм въезда в Россию иностранных студентов 15:01
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром 14:59
Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 19:36
Рубрика: Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, переиграв в серии послематчевых пенальти команду Швейцарии. Основное и дополнительное время завершились вничью - 5:5.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Наша команда подошла к полуфинальному матчу против сильной команды Швейцарии с серьезными кадровыми потерями. Ряд игроков получил повреждения, а Алексей Макаров и Федор Земсков пропускали эту встречу после удалений в четвертьфинале.

Тренер сборной России остался недоволен судейством в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

Россияне начали матч удачно, и после точных ударов Юрия Крашенинникова и Бориса Никанорова повели 2:0. Ноэль Отт один мяч отыграл, но Алексей Котенев сумел восстановить отрыв в два мяча.

Увы, после этого везение оказалось уже на стороне соперников. Швейцарцы забили четыре мяча подряд и незадолго до конца встречи вели 5:3.

Российские футболисты снова проявили характер. Никаноров и Шкарин незадолго до конца основного времени перевели игру в овертайм, который также не выявил сильнейшего.

В серии пенальти голкипер Денис Пархоменко смог отразить один удар, который и стал решающим - 5:4 и Россия в финале.

Спорт Футбол Пляжный футбол