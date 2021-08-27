Сборная России завоевала 9 медалей в третий день Паралимпиады в Токио

В третий день Паралимпийских игр российские спортсмены завоевали девять наград, три из которых - золотые.

Второе золото в Токио завоевала пловчиха Валерия Шабалина, награды высшей пробы взяли мужская сборная по фехтованию на шпагах и толкатель ядра Альберт Хинчагов.

Копилку сборной также пополнили две серебряные медали, которые сумели завоевать пловчиха Дарья Пикалова и легкоатлет Андрей Вдовин.

Бронзовые медали завоевали дзюдоистки Виктория Потапова и Алеся Степанюк. На третью строчку пьедестала почета поднялся пловец Вячеслав Емельянцев. Выиграли поединок за третье место и российские шпажистки.

Сборная России по итогам трех дней занимает третье место, имея в своем активе 9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидирует в зачете команда Китая - 20-11-14, на второй строчке британские спортсмены - 9-10-9.