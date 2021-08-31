Артемьев обошел чемпиона мира Карлсена на онлайн-турнире по шахматам

Российский шахматист Владислав Артемьев опередил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по итогам кругового турнира Aimchess US Rapid.

На турнире Aimchess US Rapid призовой фонд которого составляет 100 тысяч долларов, определились участники четвертьфиналов. По регламенту соревнований 16 участников провели круговой турнир по итогам которого 8 сильнейших вышли в плей-офф. Не обошлось без сенсации.

Победителем первого этапа неожиданно стал россиянин Владислав Артемьев. В 15 проведенных партиях он сумел набрать 10,5 очка. На счету действующего чемпиона мира Карлсена - 10. 3-4 позиции поделили Левон Аронян из Армении и Алиреза Фируджа из Франции, набравшие по 9,5 очков. Также в четвертьфинал пробились Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Леньер Домингес (США).

Артемьев встретится с Домингесом, а соперником Карлсена станет Дуда, который переиграл чемпиона мира в полуфинале Кубка мира, который проходил в Сочи.