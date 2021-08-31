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31.08.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Артемьев обошел чемпиона мира Карлсена на онлайн-турнире по шахматам

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский шахматист Владислав Артемьев опередил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена по итогам кругового турнира Aimchess US Rapid.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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На турнире Aimchess US Rapid призовой фонд которого составляет 100 тысяч долларов, определились участники четвертьфиналов. По регламенту соревнований 16 участников провели круговой турнир по итогам которого 8 сильнейших вышли в плей-офф. Не обошлось без сенсации.

Победителем первого этапа неожиданно стал россиянин Владислав Артемьев. В 15 проведенных партиях он сумел набрать 10,5 очка. На счету действующего чемпиона мира Карлсена - 10. 3-4 позиции поделили Левон Аронян из Армении и Алиреза Фируджа из Франции, набравшие по 9,5 очков. Также в четвертьфинал пробились Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Леньер Домингес (США).

Артемьев встретится с Домингесом, а соперником Карлсена станет Дуда, который переиграл чемпиона мира в полуфинале Кубка мира, который проходил в Сочи.

Спорт Шахматы