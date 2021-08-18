Шахматист Непомнящий выиграл блиц-турнир памяти Смыслова

Претендент на шахматную корону российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл прошедший в Москве блиц-турнир, посвященный столетию со дня рождения седьмого чемпиона мира Василия Смыслова.

В соревнованиях по швейцарской системе приняли участие 22 наших ведущих шахматиста. Непомнящий набрал 10 очков из 14 возможных, на один балл меньше у занявшего второе место трехкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука. Третьим стал Михаил Кобалия - 8,5 очка.

У 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова 7,5 балла и весьма неплохое для ветерана 11-е место. Причем Анатолий Евгеньевич опередил и претендента на мировую корону 2016 года Сергея Карякина (5 очков), и титулованную Екатерину Лагно (6 баллов), которая была единственной представительницей прекрасного пола на этом турнире.