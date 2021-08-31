Дивеев: Думаю, хорватам есть кем заменить Модрича

Защитник сборной России по футболу и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью "РГ" поделился мнением о предстоящем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в "Лужниках" против Хорватии.

Хорошо, что новая жизнь сборной стартует с матча против такого серьезного соперника, как Хорватия? Не легче ли было бы начать с той же Мальты или Кипра?

Игорь Дивеев: Мы говорим об отборочном турнире чемпионата мира, где нет слабых команд. Хорватия или Мальта - нам без разницы, к каждому надо настраиваться по максимуму. Легких игр не будет.

Отсутствие у хорватов Луки Модрича дает нам хоть какое-то преимущество?

Игорь Дивеев: Модрич - отличный футболист, но уверен, что у Хорватии есть кем его заменить.

Разбирали соперника на теории? Как думаете, хорваты сильно изменились по сравнению с чемпионатом мира?

Игорь Дивеев: Поближе с их игрой познакомимся уже непосредственно перед матчем, когда состоится теория. А так смотрели их несколько матчей, обратили внимание, как они защищаются, атакуют. Что касается чемпионата мира, то я бы не сказал, что у них произошли большие изменения. Тренер остался, стиль тот же. Да, ушли несколько лидеров, но им на смену пришла сильная молодежь.

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