Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко объявил о том, что покидает пост главного тренера сборной Украины по футболу. Его контракт с федерацией истек.

Об уходе Шевченко сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня закончился мой контракт с Украинской ассоциацией футбола. Я провел в сборной пять лет, это был тяжелый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол", - написал он.

Шевченко поблагодарил игроков и членов тренерского штаба. При этом он не сообщил о том, где планирует продолжить карьеру.

Под руководством 44-летнего специалиста сборная Украины с 2016 года выиграла 25 из 52 матчей, потерпев 14 поражений.