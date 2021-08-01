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01.08.2021 15:28
Рубрика: Спорт

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Андрей Шевченко объявил о том, что покидает пост главного тренера сборной Украины по футболу. Его контракт с федерацией истек.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Об уходе Шевченко сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня закончился мой контракт с Украинской ассоциацией футбола. Я провел в сборной пять лет, это был тяжелый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол", - написал он.

Шевченко поблагодарил игроков и членов тренерского штаба. При этом он не сообщил о том, где планирует продолжить карьеру.

Под руководством 44-летнего специалиста сборная Украины с 2016 года выиграла 25 из 52 матчей, потерпев 14 поражений.

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