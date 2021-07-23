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23.07.2021 20:10
Рубрика: Спорт

Карпин возглавил сборную России по футболу

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу.

О назначении Карпина на этот пост сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. "Российский футбольный союз принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер ФК "Ростов" Валерий Георгиевич Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года - с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы", - говорится в сообщении.

Фото: Андрей Варенков/ РИА Новости
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Назначение Карпина на этот пост прокомментировал глава РФС Александр Дюков. Он заявил, что этот специалист не нуждается в представлении. "Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов"", - передает слова Дюкова сайт РФС.

Глава федерации добавил, что Карпин проявил желание и готовность принять непростой вызов.

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